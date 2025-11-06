Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur cerró su primera mitad para los equipos de Río Gallegos y el mapa dejó señales. En la Zona 3, Boxing Club quedó arriba; Bancruz y Escorpión FC se acomodaron en segundo plano con margen de reacción; y Deportivo Esperanza sostuvo su objetivo de sumar para seguir con chances. En la Zona 4, Unión Petroleros Privados (UPP) terminó en el lote de escoltas de Atlético San Julián, con la tabla apretada detrás del puntero.

En la Zona 3, la secuencia de resultados explicó el liderazgo albiverde: Boxing 0–0 Escorpión, Deportivo Esperanza 2–2 Bancruz; luego Escorpión 2–0 Esperanza y Boxing 1–0 Bancruz; y, en la tercera jornada, Boxing 3–1 Esperanza y Bancruz 1–0 Escorpión. Con ese recorrido, Boxing sumó 7 puntos y marcó diferencia en eficacia. Bancruz y Escorpión quedaron con 4 (uno revitalizado por el triunfo ante el Alacrán; el otro sostenido por su victoria frente a Esperanza y el empate inicial); Deportivo Esperanza cerró con 1.

La Zona 4 también entregó un tablero nítido. En la fecha inaugural, Deportivo Nocheros (Las Heras) 1–2 UPP e Independiente (Puerto San Julián) 0–2 Atlético San Julián; en la segunda, UPP 1–4 Independiente y Atlético San Julián 6–1 Nocheros; y en la tercera, UPP 0–0 Atlético San Julián e Independiente 2–2 Nocheros. Con esos resultados, Atlético San Julián cerró la rueda con 7 puntos; UPP e Independiente quedaron con 4; Nocheros sumó 1. Para el equipo de Sebastián Luna, el balance combinó un buen estreno de visitante, un tropiezo que dolió en casa y un empate trabajado ante el líder bajo condiciones climáticas severas: un mix que lo dejó bien posicionado para pelear en las revanchas.

La fecha 4 propone justamente la vuelta de los duelos de apertura: en la Zona 3, Escorpión–Boxing y Bancruz–Deportivo Esperanza; en la Zona 4, los emparejamientos espejo de la primera jornada. Con un grupo corto y márgenes mínimos, la tabla se moverá al ritmo de detalles.