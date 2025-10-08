Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 ya tiene calendario para sus primeras seis jornadas en la región patagónica. La Zona 3 reúne a tres clubes de Río Gallegos, Bancruz, Boxing Club, Escorpión FC y Deportivo Esperanza de El Calafate, mientras que la Zona 4 incluye a Unión Petroleros Privados (UPP) junto a Nocheros (Caleta Olivia), Atlético Puerto San Julián e Independiente (Puerto Santa Cruz). Los estrenos quedaron fijados para el domingo 19 de octubre y el recorrido se extenderá hasta el 23 de noviembre.

Cómo se jugarán las primeras seis fechas

Zona 3

1ª fecha – 19/10/2025: Boxing vs. Escorpión | Esperanza vs. Bancruz.

2ª fecha – 23/10 o 24/10: Bancruz vs. Boxing | Escorpión vs. Esperanza.

3ª fecha – 02/11: Boxing vs. Esperanza | Bancruz vs. Escorpión.

4ª fecha – 09/11: Escorpión vs. Boxing | Bancruz vs. Esperanza.

5ª fecha – 16/11: Boxing vs. Bancruz | Esperanza vs. Escorpión.

6ª fecha – 23/11: Esperanza vs. Boxing | Escorpión vs. Bancruz.

Zona 4

1ª fecha – 19/10/2025: Independiente (PSC) vs. Atlético Puerto San Julián | Nocheros (Caleta Olivia) vs. UPP.

2ª fecha – 23/10 o 24/10: UPP vs. Independiente (PSC) | Atlético Puerto San Julián vs. Nocheros.

3ª fecha – 02/11: Independiente (PSC) vs. Nocheros | UPP vs. Atlético Puerto San Julián.

4ª fecha – 09/11: Atlético Puerto San Julián vs. Independiente (PSC) | UPP vs. Nocheros.

5ª fecha – 16/11: Independiente (PSC) vs. UPP | Nocheros vs. Atlético Puerto San Julián.

6ª fecha – 23/11: Nocheros vs. Independiente (PSC) | Atlético Puerto San Julián vs. UPP.

El armado de zonas por cercanía geográfica derivó en un condimento especial: tres equipos de la capital santacruceña compartirán grupo y definirán su suerte entre sí, mientras que UPP iniciará su recorrido con viajes por el litoral atlántico provincial. Con el fixture confirmado, los cuerpos técnicos ajustarán logística, canchas y planteles. Entre el 19 de octubre y el 23 de noviembre, la Patagonia dará el puntapié a una etapa que empezará a decidir quiénes seguirán en carrera por el ascenso.