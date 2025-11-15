Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur pondrá a prueba el presente de los cuatro representantes de la capital santacruceña y puede dejar certezas rumbo al cierre de la fase de grupos. En la Zona 3, Boxing Club lidera con 10 puntos, Bancruz lo sigue con 7, Escorpión FC suma 4 y Deportivo Esperanza tiene 1. En la Zona 4, el corte es mínimo: Independiente, Atlético San Julián y UPP marchan con 7 unidades, mientras Deportivo Nocheros acumula 1. Con ese mapa, cada cruce ofrece un objetivo concreto.

Independiente (San Julián) vs. UPP (domingo 14:00)

UPP llega afirmado tras vencer 2–0 a Nocheros en la fecha pasada, un resultado que le permitió sostenerse en la línea de los líderes y ganar envión antes de dos salidas seguidas a San Julián. El equipo de Sebastián Luna mostró orden, intensidad en la segunda pelota y eficacia en el área rival, un libreto que necesitará repetir fuera de casa. Independiente comparte la cima de la Zona 4 y en este tramo del calendario suele capitalizar su localía: el duelo, además de puntos, ofrece ventaja psicológica en una zona donde tres equipos están igualados y la diferencia puede definirse por detalles.

Nocheros vs. Atlético San Julián (domingo 15:00)

Nocheros buscará recomponerse tras la caída ante UPP. Como local, necesita achicar espacios entre líneas y corregir las segundas jugadas, un rubro que lo condicionó en la primera rueda. Atlético llega con 7 puntos y un perfil de ataque directo que castiga por bandas y en pelota detenida. Para Nocheros, puntuar en casa sostiene sus chances matemáticas; para Atlético, un triunfo lo dejaría con margen para la última jornada.

Boxing vs. Bancruz (domingo 18:00, estadio Emilio “Pichón” Guatti)

Partido central de la Zona 3 y del fin de semana en Río Gallegos. Boxing manda con 10 y, si gana, se asegura el primer lugar a falta de una fecha. El albiverde viene de imponerse 1–0 a Escorpión en un clásico áspero y de alta concentración, con eficacia en los minutos finales como rasgo repetido. Bancruz, que suma 7, llega tras golpear 2–1 a Deportivo Esperanza. La llave pasa por quién marque el ritmo: si Boxing domina el juego aéreo y las transiciones, sostendrá su ventaja; si Bancruz logra mano a mano en campo rival y acelera por bandas, tendrá chances de forzar un desenlace abierto hasta la última fecha.

Esperanza vs. Escorpión FC (domingo 16:00)

Esperanza necesita sumar para no quedar relegado en la tabla. Su última versión mostró capacidad para generar, pero también fragilidad en centros laterales, algo que pagó ante los capitalinos. Escorpión, con 4 puntos, llega obligado a reencontrar la intensidad del 2–0 frente a Esperanza en la segunda fecha y a cuidar los cierres, después de perder unidades en los minutos finales ante Bancruz y Boxing. El resultado puede definir el rol de cada uno en el sprint final.