Los equipos de Río Gallegos llegan tras la primera jornada: UPP venció 2–1 a Nocheros en Las Heras; Boxing y Escorpión igualaron 0–0 en el “Pichón” Guatti; Bancruz empató de visita con Deportivo Esperanza en El Calafate.

La segunda estación del Torneo Regional Federal Amateur instala un fin de semana cargado en Río Gallegos, con horarios que acomodan logística, familia y termómetro competitivo. El viernes abrirá la tarde UPP–Independiente de Puerto San Julián a las 16:00 en la cancha de Hispano Americano. El equipo de Sebastián Luna llega con envión: debutó con triunfo 2–1 en Las Heras (goles de Jonathan Jofré y Luciano Arias) y ratificó el recorrido que lo trajo desde la Liga de los Barrios a su primer título en la Liga Sur y al Regional por mérito deportivo. Enfrente estará Independiente (PSJ), que cayó en su estreno ante Atlético San Julián y buscará respuestas en un escenario donde el viento y el sintético suelen dictar el guion.

El triunfo de UPP en Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

La noche del viernes quedará para Escorpión FC–Deportivo Esperanza, a las 21:00, también en Hispano. Escorpión abrió su campaña con un 0–0 ante Boxing que dejó sensaciones contrapuestas: sostuvo intensidad y presión alta, generó las más claras y se quedó a centímetros del gol sobre el final. Esperanza, por su parte, sumó un punto como local frente a Bancruz y ahora medirá su oficio en un viaje largo que seguramente, no le trae buenos recuerdos.

Empate en el Emilio “Pichón” Guatti. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El sábado 25, a las 15:00, la atención se mudará a la cancha del Boxing Club para el clásico Bancruz–Boxing. Bancruz llega con rodaje y recambio desde su Cuarta campeona; empató en El Calafate y buscará dar un salto de calidad en casa ajena. Boxing, que repartió puntos en el debut ante Escorpión, tendrá un examen inmediato para ajustar posesión y profundidad. En la previa, y en medio de la discusión por el valor de las entradas del Regional, el presidente de Bancruz, Juan Cruz Sanz, anticipó a La Opinión Austral una medida que apunta a la tribuna: “Pensando en la gente y en las familias, la entrada para el clásico tendrá un valor popular: $8.000 o dos por $15.000”. El mensaje, en un contexto económico adverso, busca que el clásico sea una fiesta de toda la ciudad.

Empate en El Calafate.