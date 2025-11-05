Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera vuelta de la fase de grupos dejó aprendizajes y un diagnóstico claro en Deportivo Esperanza de El Calafate. En diálogo con Radio LU12 AM680, el entrenador Jacinto García repasó condiciones de trabajo, armado del plantel y lo que viene en el calendario. “Tratamos de arrancar temprano este año a comparación del año pasado”, señaló, aunque reconoció que el contexto los condicionó: “Trabajamos media cancha porque compartimos con otros clubes, siempre una hora mitad y mitad”.

García describió la doble agenda que atraviesa a sus futbolistas: “La mayoría juega futsal. No podés obligar porque es amateur; si apretás, no te entrenan o dejan de ir. Es preferible lidiar con los dos torneos, pero terminan rotos a la larga”. Ese reparto de esfuerzos impactó también en los viajes: “Este fin de semana cuatro titulares no pudieron viajar por trabajo. Con un partido a las 21, al otro día tenían que entrar temprano y no les dieron el OK. Fuimos con lo que teníamos”.

Esperanza dejó una buena imágen frente al albiverde el fin de semana.

El DT contó que la idea original fue priorizar jugadores de la villa turística, aunque no siempre encontró respuesta. “Siempre es armar con la mayoría de acá, pero cuando llamás, el club de la localidad no te da el OK porque pierde al jugador para el torneo local. Tuve que salir a buscar un delantero de afuera”. Aun así, defendió el equilibrio etario: “Buscamos pilares con gente grande y completar con jóvenes. A veces se consigue, a veces no”.

Sobre el debut, valoró el rendimiento frente a Bancruz en El Calafate: “Fue un lindo partido, de ida y vuelta, parejo. Ya conocíamos el juego de Bancruz y trabajamos lo poco que pudimos para pararnos bien”. También describió la adaptación de sus futbolistas al césped: “Acá en el local jugamos en natural, pero el resto de los equipos juegan la liga en sintético. El cambio de piso, más el futsal, deja jugadores sensibles de rodilla o tobillo, por eso hay que cuidarlos”.

Mirando la tabla, García situó el objetivo inmediato sin grandilocuencias: “Si ganamos en Río Gallegos, se pone parejito y el torneo se pone mejor”. Y confirmó la agenda: “El domingo a las 11 de la mañana, en la cancha de Boxing, jugamos contra Bancruz. Viajamos el sábado a la tarde y hacemos noche allá”.

Consultado por la jerarquía del grupo, fue tajante: “Los tres equipos de Río Gallegos están parecidos. Por algo Bancruz le ganó a Escorpión. Están parecidos”. En ese mapa, Boxing cerró la rueda arriba y Esperanza quedó obligado a sumar de visitante para sostener sus chances en el sprint final de la fase.