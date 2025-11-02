Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Regional Federal Amateur ofreció en Río Gallegos un partido condicionado desde el primer toque. Sobre el sintético de Hispano, con ráfagas que rozaron los 100 km/h, UPP y Atlético San Julián igualaron 0–0 en un juego que se explicó más por el clima y la fricción que por la construcción de jugadas. En ese contexto, ningún equipo logró imponer circulación sostenida y las áreas casi no tuvieron riesgo real.

El encuentro se desordenó temprano. Antes de los 12 minutos, y tras un tumulto por una falta, el arquero de San Julián vio la tarjeta roja por exceso en el reclamo: el cuarto árbitro advirtió la situación y el juez principal ejecutó la sanción. El episodio cambió el guion sin alterar el marcador. Con un hombre de más, UPP empujó metros, probó por bandas y buscó segundas pelotas, pero la precisión se volvió un bien escaso con la pelota viajando a merced del viento.

Hubo, de todos modos, una alarma seria para la visita: a los 35′, Santiago Chazarreta recibió de frente y sacó un derechazo desde afuera que estrelló el travesaño. Fue la más clara de una primera parte que acumuló cinco amonestados por lado, muchos pelotazos y pocas conexiones limpias.

El segundo tiempo no cambió el paisaje. A los 11′, el partido siguió sin noticias en las áreas, con la pelota surfeando el viento y los dos equipos eligiendo directo antes que combinar. Cuando el reloj marcó los 34′, llegó la secuencia que terminó de partir la tarde: el zaguero de UPP fue expulsado por agresión en el área y, tras la consulta con su asistente, el árbitro también expulsó a un atacante de San Julián. Las discusiones se extendieron hasta los 39′ y el encuentro perdió ritmo. Ya en el cierre, el juez adicionó poco pese a las demoras, y el cero se volvió inamovible.

Para UPP, que venía de ganar en su debut y dejar puntos de local, la lectura deja un punto con sabor amargo: jugó buena parte con superioridad numérica, generó la chance más nítida con el remate de Chazarreta y no consiguió traducir ese volumen en gol. Atlético San Julián, forzado a rearmarse desde temprano, priorizó sostenerse en partido, redujo riesgos y se llevó un empate trabajoso en una tarde imposible para maniobras finas

