La fecha del Regional entregó señales nítidas en las dos zonas donde compiten los equipos capitalinos. En la Zona 4, UPP dio un paso firme en casa: le ganó 2–0 a Deportivo Nocheros con goles de Jonathan Jofré y Leandro Gutiérrez en la canchao de Hispano Americano. El equipo de Sebastián Luna ratificó intensidad y orden en un partido que exigió precisión en segundas pelotas y pelota parada. El resultado vale más que tres puntos: llega en el inicio de una seguidilla fuera de casa, con visita a San Julián a la vuelta de la esquina, y consolida el recorrido de un plantel que ascendió desde la Liga de los Barrios, se consagró en la Liga Sur y accedió al Regional por mérito deportivo.

El goleador, Jonathan Jofré, volvió a convertir para el Lobo. FOTO: FOTOSLESCANO

En la Zona 3, el domingo por la mañana en el Emilio “Pichón” Guatti, Bancruz se hizo fuerte como local y derrotó 2–1 a Deportivo Esperanza. Matías Portillo abrió el marcador y, ya en el complemento, Mauro Fuentealba —lateral derecho, con pasado en Boxing— aseguró la diferencia para el conjunto de Esteban Arias. Gabriel Ortiz había convertido para los de El Calafate. Bancruz necesitaba ganar para sostenerse en la discusión y lo consiguió con un bloque corto y transiciones veloces por banda, su sello en esta etapa del torneo.

Festejo Bancario en el Guatti. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

A primera hora de la tarde, en la cancha de Hispano Americano, Boxing Club se quedó con un clásico de alto voltaje frente a Escorpión FC. Fue 1–0 con gol de Facundo Erramuspe sobre el final, en un encuentro típico de Regional: dualos físicos, pelota dividida y eficacia en los últimos metros. El equipo “Albiverde” mostró fortaleza para cerrar el resultado en el tramo decisivo y confirmó su tendencia de crecimiento partido a partido. Para Escorpión, la caída volvió a llegar en el epílogo y complica su margen de maniobra en la tabla.

Con estos marcadores, la Zona 3 quedó del siguiente modo: Boxing Club 10 puntos, Bancruz 7, Escorpión FC 4 y Deportivo Esperanza 1. En la Zona 4, el éxito de UPP le dio aire competitivo y puntos clave antes de sus compromisos en San Julián; el resto de la fecha se completó en esa ciudad.

