La magia de Lionel Messi sigue sorprendiendo a todos, incluso desde los 38 años. Este sábado, el astro argentino lideró el triunfo del Inter Miami sobre el DC United, con un doblete y una asistencia magistral.

El equipo dirigido por Javier Mascherano enfrentaba un inicio complicado, con la ausencia del suspendido Luis Suárez y la presión de jugar bajo un intenso diluvio. Sin embargo, Messi apareció temprano para cambiar la historia. En una acción que solo él puede realizar, tomó el balón en su propio campo y lanzó un pase largo que dejó a Allende mano a mano con el arquero, inaugurando el marcador.

El primer tiempo se mantuvo cerrado, con pocas ocasiones claras de gol, hasta que Messi firmó una asistencia de lujo que mantuvo al Inter Miami adelante antes del descanso. En la segunda mitad, DC United igualó con un cabezazo de Benteke, generando incertidumbre, pero Messi volvió a brillar. Recibió un pase de Jordi Alba, giró y definió con su zurda para poner el 2-1.

El cierre del partido fue un despliegue de talento puro: Messi tomó el balón al borde del área y clavó un remate en el ángulo, sellando el 3-1 y confirmando su condición de máximo goleador de la MLS 2025 con 22 goles. El Inter Miami celebró un triunfo clave mientras Avilés, desde el banco, aplaudía la actuación histórica del argentino.

Messi demuestra una vez más que la edad es solo un número y que su capacidad para marcar la diferencia en la MLS sigue intacta. Para Inter Miami y sus hinchas, cada partido del 10 es una lección de talento, visión y pasión por el fútbol.