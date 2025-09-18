Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lanzó duras críticas contra el Congreso Nacional al advertir que los legisladores “quieren voltear al Presidente” en medio del avance opositor para rechazar un nuevo veto presidencial impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

A través de su cuenta en X, Caputo expresó: “El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”.

El titular del Palacio de Hacienda apuntó directamente contra la clase política y afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”. Convocó a la ciudadanía a responder en las urnas: “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”.

La polémica declaración se produjo un día después de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de salud, en un escenario económico marcado por la presión sobre el dólar, que se ubica en el techo de la banda, y con el Banco Central interviniendo para sostener la cotización.