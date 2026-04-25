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Un trágico episodio ocurrido este sábado por la mañana en el puerto de Mar del Plata sacudió a la comunidad marítima y derivó en escenas de alta tensión. Un marinero de 37 años fue hallado sin vida a bordo de un barco fresquero, y tras el desembarco del cuerpo, familiares y allegados protagonizaron un intento de agresión contra el capitán, con cuestionamientos por el manejo de la situación.

La víctima fue identificada como Matías Vílchez, un trabajador con casi dos décadas de experiencia en el ámbito portuario, donde había comenzado a desempeñarse a los 17 años. Padre de dos hijas y recientemente casado, su muerte generó una profunda conmoción entre sus compañeros y seres queridos.

El tripulante había presentado síntomas compatibles con un cuadro cardíaco durante la jornada anterior. Dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas fueron algunas de las señales que lo llevaron a realizar consultas médicas mientras se encontraba embarcado.

Según relataron familiares, Vílchez había advertido a su esposa sobre su estado de salud mediante mensajes enviados el viernes. “Le dijo que tenía dolor en el pecho y que incluso había sufrido un preinfarto“, indicaron desde su entorno.

Matías Vilchez tenía 37 años de edad. FOTO: 0223 NOTICIAS

A esto se suma un elemento que complejiza aún más la situación: días antes, el marinero habría mantenido una discusión con el capitán del buque, lo que -según su familia- le generaba una sensación de amenaza.

Las versiones sobre lo sucedido presentan inconsistencias. Mientras el informe elaborado por el capitán señala que el tripulante presentaba un cuadro de dolor estomacal, los mensajes enviados por Vílchez describen síntomas más severos. La familia también cuestiona el tiempo transcurrido hasta dar aviso a la Prefectura Naval Argentina, ya que —según sostienen— la comunicación se realizó recién a las 6 de la mañana, cuando compañeros del marinero lo encontraron sin vida en el barco.

Este punto fue clave para desatar la reacción de los allegados en el puerto, donde la tensión escaló rápidamente tras conocerse la noticia. En medio del dolor y la indignación, familiares y amigos intentaron linchar al capitán, situación que debió ser contenida en el lugar.

“Era un hombre trabajador, su padre fue capitán de barco, lo conocían y lo querían. Se había casado hace poco”, expresó su cuñada, visiblemente afectada por la pérdida.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del fallecimiento, que inicialmente fue catalogado como óbito. Las pericias médicas y los testimonios serán determinantes para establecer si existió algún tipo de negligencia.