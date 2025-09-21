Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente ocurrió este sábado en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional Nº5, entre Bragado y Nueve de Julio, y dejó como saldo la muerte de un hombre oriundo de Pico Truncado, Santa Cruz, además de tres personas heridas, entre ellas una niña de tres años que sufrió varias fracturas.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 5

El siniestro se registró alrededor de las 17:00 horas bajo una intensa lluvia. Según las primeras pericias, dos camiones de una misma empresa realizaban maniobras en la banquina porque uno había quedado atascado. Personal de la Estación de Peaje cortó una de las manos de la ruta para ordenar el tránsito.

En ese contexto, un Renault 12 que viajaba en dirección Bragado–Nueve de Julio se desvió hacia la banquina para evitar la colisión con un camión. Detrás circulaba un Chevrolet Corsa conducido por Ramón Francisco Olmos (64), de Pico Truncado, quien no pudo maniobrar y terminó impactando de frente contra un camión IVECO que venía en sentido contrario.

Olmos murió en el lugar, mientras que sus acompañantes —dos mujeres y una nena de 3 años— fueron trasladadas de urgencia al Hospital Julio de Vedia. Debido a la gravedad de sus heridas, la menor fue derivada a un hospital de Junín. Las otras dos mujeres, de 34 y 60 años, permanecen internadas en estado delicado.

Tras el choque, bomberos, Policía Comunal, Policía Vial y personal de emergencias trabajaron intensamente en las tareas de rescate y asistencia. La operación fue compleja, ya que fue necesario mover uno de los camiones para liberar a las víctimas atrapadas.

La Ruta 5 permaneció cortada en ambos sentidos durante varias horas, generando largas demoras. La Policía Científica realizó peritajes en la zona, en condiciones complicadas por la fuerte lluvia.

La UFI N°3 de Mercedes inició una investigación para determinar responsabilidades. Se analiza si la maniobra de los camiones y la señalización dispuesta por el personal del peaje tuvieron incidencia en el trágico desenlace.