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Un fatal desenlace conmocionó este domingo el paso internacional “Pino Hachado”. Un camionero de nacionalidad brasileña falleció repentinamente mientras aguardaba su turno para completar los trámites aduaneros y cruzar hacia Chile, en un contexto de clima extremo y congestión vehicular por el mal estado de las rutas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas, a unos 200 metros del complejo fronterizo. La víctima, de 42 años y empleado de una empresa de transporte internacional con sede en Brasil, ocupaba el octavo lugar en la fila para ingresar. Según relató el director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, en diálogo con medios locales, el conductor descendió de su camión –que transportaba pescado en carga refrigerada– y sufrió una descompensación inmediata.

Sus compañeros de ruta fueron los primeros en advertir la situación y dar aviso urgente a las autoridades. Intervinieron efectivos de la Comisaría Nº 27 de Las Lajas, Gendarmería Nacional y personal de salud local. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Inmediatamente después, el paso fronterizo se cerró oficialmente a las 17:00 horas.

Camiones varados.

Crisis climática y logística

La zona se encuentra atravesando un temporal de nieve intensa que obligó al cierre preventivo del cruce durante toda la jornada. Esto generó un acumulamiento masivo de vehículos de carga: solo en el parador de Las Lajas hay más de 200 camiones varados, mientras que en Zapala otros 200 esperan poder avanzar. Las autoridades organizan el flujo de forma limitada según la capacidad de la Aduana, enviando tandas de unidades cuando las condiciones lo permiten.

“Nosotros enviamos camiones de acuerdo al pedido diario de la Aduana. El último pedido fue enviado a las 15:30, fueron unos 60 camiones. Entre ellos estaba este con carga de pescado”, detalló Vergara.

La investigación para establecer las causas exactas de la muerte continúa. Las autoridades no descartan que el frío extremo, la larga espera y las condiciones de aislamiento hayan agravado un posible cuadro de salud previo.

El Paso Pino Hachado es una de las conexiones comerciales más activas de la región –con un promedio de 180 cruces diarios en condiciones normales–, pero actualmente permanece inhabilitado. Se recomienda a los transportistas consultar permanentemente el estado de rutas y extremar las precauciones ante la continuidad de las bajas temperaturas y nevadas en la cordillera.