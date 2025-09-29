Tragedia en Junín: cuatro jubilados murieron tras el incendio de un geriátrico Un incendio en el geriátrico “Nuevo Amanecer” de Junín dejó cuatro adultos mayores muertos y cinco heridos graves. El siniestro, que habría comenzado por una falla en un termotanque, generó la evacuación de más de 20 personas. Los vecinos aseguran que el lugar no contaba con habilitación. La dueña y una empleada fueron detenidas y luego liberadas mientras continúa la investigación.

Un trágico incendio en el geriátrico “Nuevo Amanecer” de la localidad bonaerense de Junín dejó un saldo de cuatro jubilados muertos y cinco personas mayores gravemente heridas, según informaron fuentes locales.

El siniestro ocurrió el viernes por la mañana, entre las 6:30 y las 7, en la calle Nahuel Payún al 300, cerca de la ruta nacional 188. Según los primeros reportes, el incendio se habría originado debido a una falla en un termotanque, y rápidamente las llamas se propagaron por todo el establecimiento.

Al lugar llegaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Junín, junto con personal de Defensa Civil y la Policía local, quienes trabajaron en la evacuación y control del fuego. Sin embargo, las llamas consumieron gran parte de la estructura rápidamente, dificultando el rescate de los adultos mayores.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87), Edgar Oviedo (82) y Osvaldo Pugliese (80). Los tres primeros fallecieron pocas horas después de ser trasladados a un centro de salud local, mientras que Pugliese murió el domingo tras ser trasladado en avión sanitario a un hospital de Esteban Echeverría.

Otros cinco residentes del geriátrico permanecían en estado crítico en distintos centros de salud de Junín y Nueve de Julio, según los informes oficiales. En total, más de 20 personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia del lugar durante el incendio.

Detenciones y situación legal

Tras el incidente, la dueña del geriátrico, Claudia Soledad Olguín, de 43 años, y una empleada fueron detenidas, aunque liberadas horas más tarde mientras continúa la investigación. La causa fue inicialmente caratulada como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”, aunque el fiscal Martín Laius, a cargo de la UFI N°8, aclaró que la calificación podría modificarse conforme avance la investigación.

Vecinos de la zona señalaron que el establecimiento no contaba con habilitación, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente. Además, familiares de los residentes habían manifestado previamente su insatisfacción con las instalaciones y el trato del personal.

Este trágico hecho pone nuevamente en foco la seguridad de los geriátricos en Buenos Aires, especialmente en establecimientos que podrían operar sin la debida habilitación y con deficiencias en sus instalaciones.