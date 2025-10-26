Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo en la madrugada sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera, en la provincia de Misiones, cuando un micro chocó con un automóvil y terminó cayendo al arroyo Yazá. El siniestro dejó un saldo de al menos siete muertos y varios heridos, mientras que la ruta permanece cerrada por las tareas de rescate.

Según los primeros informes, el choque ocurrió cerca de las 4:30 horas, en condiciones de espesa niebla que complicaban la visibilidad. El ómnibus doble piso, que trasladaba alrededor de 50 pasajeros en sentido Oberá–Campo Viera, impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Tras el impacto, el micro continuó hasta el puente y cayó al cauce del arroyo, mientras que el vehículo particular quedó sobre la banquina a pocos metros del lugar del accidente. Entre las víctimas se encuentra el conductor del Ford Focus y varios pasajeros del colectivo.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, bomberos voluntarios, personal de la policía, la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y la Policía Científica. Equipos médicos del Ministerio de Salud Pública coordinan la atención de los heridos, trasladando 20 personas a Oberá y 4 a Campo Viera.

Los rescatistas confirmaron que todos los pasajeros del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde aún hay personas atrapadas.

El tránsito sobre la Ruta 14 continúa totalmente interrumpido, mientras la Policía Científica realiza las pericias técnicas para determinar las causas del siniestro, incluyendo las condiciones climáticas al momento del choque.

El micro había partido desde Oberá con destino a Dos de Mayo, y luego continuaría por la Ruta Nacional 12 hacia Puerto Iguazú. Hasta el momento, no se dispone de una lista oficial de pasajeros, ya que el servicio permite ascensos durante el recorrido.