La Justicia investiga la muerte de Olivia Pilar Larrosa, una niña de 4 años que se ahogó en el club Círculo Universitario de la Ribera, situado en el partido bonaerense de Quilmes.

La menor fue hallada sin vida en una pileta. Personal del SAME llegó al lugar e intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente se confirmó su deceso.

La fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial de Quilmes, intervino en la causa y tomó declaraciones a los trabajadores del predio, mientras se aguardan los resultados de los análisis preliminares.

La institución deportiva decretó cinco días de duelo y suspendió las actividades, al tiempo que difundió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia. El club indicó que, pese a la intervención del guardavidas y del personal médico, “no pudieron reanimar a Olivia”.

“Olivia, como otros tantos niños y niñas del barrio disfrutan con sus familias de la vida al aire libre, tan apreciado en estos tiempos de virtualidad. Niños muy queridos por este club”, precisó el escrito.