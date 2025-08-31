Tragedia en Ruta 40: dos jóvenes que viajaban en moto murieron al chocar contra una camioneta Dos jóvenes de 16 y 22 años perdieron la vida en un choque frontal en la Ruta Nacional 40, en Chaupihuasi, La Rioja. Viajaban en moto cuando impactaron contra una camioneta. La Justicia investiga las causas del accidente.

Dos jóvenes que viajaban en moto murieron tras un choque frontal contra una camioneta en la madrugada del sábado 30 de agosto. El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 40, a la altura de Chaupihuasi, en el departamento San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja.

Según los primeros reportes policiales, los rodados circulaban en direcciones opuestas cuando se produjo el choque frontal.

La motocicleta era conducida por un adolescente de 16 años, identificado como Nievas, quien murió en el lugar. Su acompañante, Oviedo, de 22 años, fue trasladado de urgencia al hospital San Nicolás de Aimogasta, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Ambos jóvenes eran oriundos de Salicas, barrio Angelelli, y sus familias atraviesan un profundo dolor por la pérdida.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta conducida por Jesús Alejandro Cano, de 43 años y oriundo de Tinogasta, Catamarca, quien viajaba junto a Carlos Ramón Díaz, de 20. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Aimogasta, donde se les practicaron controles médicos y test de alcoholemia.

Investigación judicial en curso

La Policía Técnica Judicial de La Rioja, bajo las órdenes del Juzgado de la IV Circunscripción Judicial, preservó la escena del siniestro para realizar pericias. Se investigan las condiciones de visibilidad, velocidad y otros posibles factores que podrían haber influido en el choque.

Las autoridades pidieron paciencia a la comunidad y a los familiares mientras avanzan las pericias y la recolección de testimonios.