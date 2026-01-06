Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave incendio en una residencia de adultos mayores del barrio Isaura de Olavarría dejó dos personas fallecidas y 37 con heridas de distinta gravedad. El fuego comenzó este lunes por la noche en el edificio situado en la calle 25 de Mayo y 110.

Según trascendió, la mayoría de los lesionados sufrió intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Entre ellos, se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, precisó que el primer llamado se registró a las 21:36 y que, al arribar la primera dotación, el fuego ya estaba extendido en el primer piso. Para rescatar a los residentes se utilizaron escaleras y tablas. Participaron cerca de veinte ambulancias, tanto públicas como privadas.

Ocho dotaciones, con un total de 40 bomberos operativos, trabajaron en el lugar. De acuerdo a testimonios de residentes y personal, las llamas se originaron en una de las habitaciones de la planta baja.

El subsecretario de Salud, Fernando Alí, indicó que los pacientes fueron clasificados y derivados a distintos centros asistenciales:

Hospital Municipal : 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.

: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación. Clínica María Auxiliadora : 8 internados, algunos en terapia intensiva.

: 8 internados, algunos en terapia intensiva. Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

Las autoridades señalaron que las causas del incendio aún se desconocen. Asimismo, trabajaron en el lugar Policía Científica y Bomberos de Azul. En cuanto a la situación administrativa del geriátrico, informaron que hace un año estaba incluido en un programa municipal de evaluación y seguimiento.