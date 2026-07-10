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Un grave accidente de tránsito ocurrido este jueves por la tarde en la provincia de Córdoba dejó como saldo dos personas fallecidas y 16 niñas heridas. El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial N° 4, en el sector conocido como la Curva de la Herrería, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla.

El choque fue protagonizado por un minibús que transportaba a un equipo infantil de fútbol femenino y un automóvil Fiat Siena rojo en el que viajaban cuatro adultos.

Cómo ocurrió el accidente

Según trascendió, las menores, de entre 9 y 12 años y oriundas de Laboulaye y Serrano, regresaban de disputar un partido en la ciudad de Río Cuarto cuando, cerca de las 17:50, se produjo la colisión frontal.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente en uno de los tramos de la ruta, generando un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Dos víctimas fatales y una mujer herida de gravedad

Como consecuencia del fuerte impacto, un hombre y una mujer que viajaban en el automóvil perdieron la vida en el lugar. Además, una tercera ocupante sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades trabajaron durante varias horas en la zona para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes.

Las niñas fueron dadas de alta

En tanto, las 16 niñas que se desplazaban en el minibús sufrieron lesiones leves, entre ellas politraumatismos, cortes y escoriaciones provocadas principalmente por la rotura de los vidrios.

Todas fueron derivadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica. Fuentes sanitarias informaron que, tras ser evaluadas por los profesionales de salud, las menores fueron dadas de alta.

Mientras avanza la investigación para determinar la mecánica del siniestro, la tragedia generó conmoción en las comunidades de origen de las jugadoras y en el ámbito deportivo de la región.