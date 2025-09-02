Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei recortó su gira por Estados Unidos y se dirigirá únicamente a Los Ángeles, donde se reunirá con destacados empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense Michael Milken, tras suspender su paso por Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Flórez.

El recorrido por el desierto de Mojave, en Nevada, dependía de ciertos detalles técnicos relacionados con las horas de descanso de los pilotos, aunque la propia humorista ya había anunciado su participación en el evento del próximo viernes 5 de septiembre, informó Noticias Argentinas.

No obstante, en medio del escándalo por la filtración de audios internos, donde se escucha a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, conversar con los propios, el líder libertario decidió realizar un viaje exprés que tendrá como único destino Los Ángeles.

Partirá el miércoles por la noche, cumplirá con la agenda prevista durante jueves y parte del viernes, y regresará al país el mismo 5 de septiembre, en vísperas de la elección bonaerense del domingo 7.