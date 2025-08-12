Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el gimnasio “Tito” Wilson y con un marco imponente de público, Hispano Americano derrotó a San Miguel por 83 a 69 y se consagró campeón de la Liga de Básquet Riogalleguense (LIBAR). Fue una final intensa, que inicialmente debía disputarse en el Juan Bautista Rocha pero que, tras una reprogramación, terminó jugándose en casa del Celeste, lo que permitió una mayor convocatoria y un mejor espectáculo para los hinchas.

Un día después de la coronación, el DT Facundo Salazar, el PF Jorge Canales y el jugador Nicolás Acosta visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 para repasar la conquista local y el título logrado semanas atrás en el torneo de Punta Arenas, Chile. Salazar destacó que cerrar la primera mitad del año con dos campeonatos es “motivo de orgullo” y que la decisión de cambiar la localía fue clave para ofrecer “un mejor show” a las más de 300 personas que asistieron.

Facundo Salazar, DT.

Acosta recordó que el trámite ante San Miguel fue “muy peleado” y que la diferencia definitiva se consiguió recién en el último cuarto, mientras que sobre la final en Punta Arenas resaltó la épica remontada en el segundo partido ante Cordenap: “Llegamos a estar 26 puntos abajo y lo dimos vuelta faltando menos de un minuto. Esos finales se disfrutan más“.

Nicolás Acosta, jugador.

Por su parte, Canales valoró la exigencia física del equipo, sobre todo en la competencia internacional, donde debieron afrontar tres partidos en poco más de 24 horas. “No es común sostener ese nivel de intensidad con un plantel corto. El mérito es de los jugadores, que siempre están al 100%”, explicó, remarcando la importancia del trabajo conjunto con el kinesiólogo Agustín Guillet y el respaldo de la comisión de básquet para financiar el viaje a Chile.

Jorge Canales, PF.

El calendario no da respiro: Hispano iniciará a fines de agosto el Torneo Clausura en Punta Arenas, con la participación de seis equipos chilenos, conjuntos de Río Gallegos y uno de Río Grande, mientras que también se pondrá en marcha el Clausura de la LIBAR. Además, el plantel incorporó a Agustín Acosta, Samuel Viera y soñará con hacer jugar aunque sea unos minutos a Gonzalo Torres, quien se encuentra entrenando en el club.

Con la vitrina cada vez más llena y un equipo que combina juventud, experiencia y una preparación física exigente, Hispano afronta lo que resta del año con la misma premisa que lo llevó a ser campeón: competir siempre al máximo. Entre torneos locales y desafíos internacionales, el “Celeste” sigue escribiendo capítulos de gloria en la cancha y consolidando un proyecto que busca mucho más que ganar partidos: volver a dejar una huella en el básquet de la región.