El impacto de la amplia diferencia que consagró a Fuerza Patria como ganador de los comicios bonaerenses golpea directamente al Poder Ejecutivo, que reactivó la vieja mesa política bajo la conducción del presidente Javier Milei. Escoltado por sus funcionarios más cercanos, el jefe de Estado intentó mostrarse firme tras el revés electoral que sacudió a los mercados, al propio equipo y puso a prueba la gobernabilidad.

Esta mañana se reunieron en Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se trata del círculo más cercano del libertario, que solía concurrir al despacho presidencial todos los martes de octubre de 2024, hasta que Milei decidió disolver la instancia de intercambio. Según informó Noticias Argentinas, la coordinación busca analizar los pormenores de la gestión para trasladar los temas ya procesados a las reuniones de Gabinete.

Luego del encuentro, y a través de un posteo en X, La Libertad Avanza (LLA) expresó: “El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes”.

El partido subrayó que “todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron. Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”. Para cerrar, se enfatizó: “La libertad avanza o Argentina retrocede”.