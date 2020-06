Tras la polémica, Samanta pasó a la gran final de Bake Off junto a Damián

Samanta Casais y Damian Pier Basile son los flamantes finalistas de Bake Off Argentina, luego de que el jurado formado por Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar tomara la decisión de eliminar a Agustina Guz.

De esta forma, el próximo domingo se definirá quién es el gran pastelero de este año en el certamen conducido por Paula Chaves, que en los últimos días ha estado en boca de todos por las polémicas que rondaban a la concursante Samanta.

Los tres que llegaron a la recta final.

Primero, las redes se habían inundado de acusaciones hacia la joven concursante, ya que aparentemente era pastelera profesional desde antes de participar en el concurso que tiene como fin elegir al mejor pastelero amateur de Argentina.

Los seguidores del reality enfurecieron luego de que se supiera el supuesto fraude del programa, incluso algunos ex compañeros de la participante, entre ellos Agustina y Damián, fueron durísimos con Samanta en los últimos días. "Lo de Samanta, no sé si es bolud..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolud... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado", había dicho Agustina en un audio que se filtró en redes sociales.

Tras la revuelta que generó la polémica, la productora Turner Latin America y Viacom anunciaron que, en caso de comprobarse alguna irregularidad en la inclusión de Samanta Casais en Bake Off Argentina, la "eventual decisión" de una sanción "será comunicada en la emisión del capítulo final", a emitirse el próximo 5 de julio.

"Se encuentran llevando a cabo las averiguaciones tendientes a su verificación, como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación", dice el comunicado.

Acusada de homicidio culposo

Días atrás, una mujer dio a conocer a través de Twitter que Samanta Casais contaba con un antecedente judicial: fue imputada por homicidio culposo en 2017, tras protagonizar un siniestro vial en el que murió un hombre, identificado como Edmundo Alfredo Olguín.

"Esa hipócrita y mentirosa se presentó en Tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista ", dice la fuerte acusación publicada por Lorena Olguín, en el que adjunta la presunta carátula del expediente que le corresponde a la cocinera.

La mujer también indicó que, para ese entonces, tenía conocimientos sobre el trabajo como pastelera profesional de Samanta: "Se presentó con un abogado penalista re trucho para salir con las manos limpias diciendo que no tenía un peso para pagar el resarcimiento económico a los deudos, el cual todavía no pagó ni una cuota. Y todos sabemos que tenía el auto y la cafetería en San Telmo”, continúa el hilo de Twitter