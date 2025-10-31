Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional reforzó el presupuesto destinado a hospitales especializados y a residentes del sistema de salud pediátrica, luego de suspender la Ley de Emergencia Pediátrica. La decisión se formalizó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La medida modificó partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2025, redirigiendo recursos hacia hospitales de alta complejidad como el Hospital Garrahan, El Cruce y el Hospital SAMIC de El Calafate, entre otros. Este último fue especialmente destacado por su papel estratégico en la atención sanitaria de la región patagónica.

Además, el refuerzo presupuestario alcanzó a hospitales nacionales dedicados a la salud mental, el tratamiento de adicciones y la rehabilitación, así como a los programas de residencias nacionales de salud.

Según lo dispuesto, el incremento de fondos se compensó con una reducción de créditos en la partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el objetivo de priorizar las necesidades del sistema sanitario pediátrico y asegurar la recomposición salarial del personal asistencial y administrativo.

La decisión buscó garantizar la continuidad de la atención y el financiamiento de los hospitales más relevantes del país, entre ellos el SAMIC de El Calafate, que recibió un refuerzo presupuestario adicional debido a su rol clave en la red de salud pública del sur argentino.

El anuncio se conoció semanas después de que el presidente Javier Milei promulgara y luego suspendiera la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas Cámaras legislativas.