El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este jueves la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La información fue difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

La decisión surgió tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada y respondió a un planteo de los gobernadores patagónicos. El anuncio también se dio en un contexto de diálogo con los mandatarios provinciales por la reforma laboral, iniciativa que el Poder Ejecutivo busca tratar durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.

Según precisaron desde el Gobierno de Chubut, luego del fuerte respaldo de cámaras empresarias, organizaciones y referentes de todo el arco político al pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y de sus pares de la región, Nación acordó avanzar con la declaración de la Emergencia Ígnea.

La medida se instrumentará mediante un DNU, lo que permitirá dotar al Estado nacional y a las provincias de herramientas excepcionales para reforzar los operativos, optimizar la asignación de recursos humanos, técnicos y logísticos, y ampliar la capacidad de respuesta frente a la situación.

“El fuego no distingue jurisdicciones ni partidos políticos”

Torres expresó que “los gobiernos de la Patagonia entendemos que el fuego no pide permiso ni pregunta de qué jurisdicción se trata, ni a qué partido pertenece el productor o el vecino que perdió su vivienda o su emprendimiento”, y remarcó que “en una situación climática extraordinaria como la que estamos atravesando, es indispensable contar con herramientas extraordinarias que nos permitan actuar con rapidez y eficacia”.

En esa línea, subrayó que “hoy hay brigadistas de prácticamente todas las provincias argentinas, junto a la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias, trabajando en Chubut”, y destacó que el entendimiento con el Gobierno nacional permita acompañar ese esfuerzo con un marco normativo acorde.

La declaración de la Emergencia Ígnea habilitará mecanismos excepcionales para la utilización de recursos, la agilización de trámites administrativos y el refuerzo de la coordinación interjurisdiccional, con el objetivo de potenciar las tareas de prevención, combate y mitigación de incendios forestales en las provincias alcanzadas.