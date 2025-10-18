Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A una semana de los comicios del próximo domingo, Javier Milei llegó por segunda vez a Tucumán desde su asunción como presidente, esta vez en el marco de la campaña electoral. La actividad se produce luego de su breve paso por Santiago del Estero, donde también participó de actos políticos.

El mandatario tiene como objetivo respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, luego de que decidiera no participar de los actos del Día de la Independencia el pasado 9 de julio.

Acompañantes y convocatoria

Milei llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien invitó a los tucumanos a asistir al acto que se realizará en avenida Aconquija y Lobo de la Vega, en Yerba Buena.

Tucumán renovará cuatro bancas de diputados nacionales el próximo domingo. Según sondeos, el peronismo provincial podría obtener tres bancas, mientras que desde LLA se espera lograr al menos una.

Seguridad garantizada

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, explicó que los equipos de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron coordinación para garantizar la seguridad del presidente.

“Tuvimos una comunicación entre la parte de Protocolo de Presidencia y Protocolo de la Provincia de Tucumán, en la que se avisó que el Presidente estaría visitando mañana la provincia”, indicó Jaldo, quien subrayó que se espera la confirmación oficial de la convocatoria.

Asimismo, destacó la disposición institucional de la provincia para que el mandatario pueda desarrollar su actividad y regresar a Capital Federal sin inconvenientes. “Le daremos toda la seguridad que un presidente, al margen del espacio político, requiere, porque hay que cuidarlo y respetar su investidura”, afirmó, resaltando la colaboración entre los distintos niveles del Estado.