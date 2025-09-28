Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Federal Argentina trasladó este sábado a Buenos Aires al peruano Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el quinto detenido en el marco del triple crimen de Florencio Varela. La detención se produjo tras un operativo conjunto con las autoridades de Bolivia y la provincia de Jujuy, luego de que se recibieran alertas por dos pedidos de captura.

Según el informe oficial, la Brigada de Investigaciones revisó cámaras de la vieja terminal de colectivos de San Salvador de Jujuy y analizó las listas de pasajeros de tours de compras, confirmando que Sotacuro había llegado desde Buenos Aires el miércoles por la noche. La policía boliviana lo localizó el viernes en un hotel de Villazón, donde fue detenido y trasladado a la Argentina en un avión oficial al aeropuerto de Ezeiza, quedando a disposición de la justicia bonaerense.

El momento del traslado.

El triple femicidio de Florencio Varela dejó como víctimas a tres jóvenes: Lara Gutiérrez (15) y las primas Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20), quienes fueron asesinadas y enterradas en bolsas de consorcio en tres pozos, con signos de tortura. La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Matanza determinó que las jóvenes fueron engañadas con una cita que les prometía participar de una fiesta por 300 dólares cada una.

Las investigaciones, respaldadas por análisis de teléfonos y cámaras de seguridad, apuntan a una organización vinculada al narcotráfico como responsable del crimen. Hasta el momento, cuatro sospechosos habían sido detenidos el mismo día del hallazgo: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, junto con los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Posteriormente, se sumó la detención de Ariel Giménez (29) tras allanamientos en Florencio Varela e Isidro Casanova.

Actualmente, la Policía Federal, a través de Interpol, continúa la búsqueda internacional del sexto prófugo, apodado “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio, quien podría haberse refugiado en el exterior.