El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó este lunes a todo el reducido equipo legislativo y, durante el encuentro, se acordó incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias. Tras la reunión, Adorni confirmó que la norma será debatida junto con el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, escribió en su cuenta de X, junto a una imagen con los otros funcionarios que participaron del intercambio en las oficinas del Ministerio del Interior.

Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g — Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

Además del jefe de Gabinete, la lista de presentes incluyó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei; al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al ministro de Economía, Luis Caputo; al asesor presidencial, Santiago Caputo; a la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Cabe destacar que esta mañana trascendió que la reunión tenía como objetivo avanzar con la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, luego de modificar el proyecto previamente trabajado y que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025, incorporando algunas adaptaciones sugeridas por la Secretaría de Justicia.

Asimismo, se abrió el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que enfrenta resistencia en el Parlamento Europeo, mientras las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su tratamiento legislativo. Por ahora, se mantiene la intención de tratarlo en febrero.