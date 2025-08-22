Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Travel Sale 2025 ya tiene fecha confirmada y promete ser una de las campañas de ventas más esperadas por los viajeros. La iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) reunirá a las principales agencias online del país con ofertas imperdibles en vuelos nacionales e internacionales, alojamientos, cruceros y experiencias turísticas.

Según anunciaron los organizadores, el evento se desarrollará del 18 al 25 de marzo y ofrecerá descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y beneficios exclusivos para destinos dentro de Argentina y en el exterior. Además, se sumarán promociones para escapadas de fin de semana largo, vacaciones de invierno y paquetes para el verano 2026.

Qué es el Travel Sale y por qué conviene participar

Se trata de una acción colectiva de marketing digital que busca incentivar el turismo y ofrecer precios especiales durante una semana. Más de 200 agencias y operadores turísticos participan en la iniciativa, presentando promociones exclusivas y oportunidades limitadas que no se repiten en otros momentos del año.

Cómo aprovechar el Travel Sale 2025

Compará precios antes de comprar: Verificá que la oferta sea real consultando en diferentes plataformas.

Aprovechá cuotas sin interés: Muchas agencias ofrecen financiamiento para pagar en hasta 12 o 18 cuotas.

Actuá rápido: Algunas promociones tienen stock limitado, por lo que conviene definir el destino con anticipación.

Suscribite a newsletters y alertas: Así podés recibir las mejores ofertas en el momento en que se publican.

Además, los organizadores recomiendan realizar las compras en sitios oficiales para evitar fraudes y utilizar métodos de pago seguros.