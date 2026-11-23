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El hockey de Santa Cruz celebra un nuevo logro a nivel nacional. Tres jugadoras del Atlético Boxing Club se consagraron campeonas en el Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Pista, defendiendo los colores de la Selección de la Asociación Santacruceña y dejando en lo más alto al deporte provincial.

Las protagonistas de esta destacada conquista fueron Martina Gutiérrez Campos y Marleen Kirchner, integrantes del seleccionado Sub 14, y Morena Agüero, representante de la categoría Sub 16, quienes alcanzaron el título nacional en sus respectivas divisiones.

El logro representa un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las jóvenes deportistas, que tuvieron la oportunidad de representar a Santa Cruz en una de las competencias más importantes del calendario nacional de la disciplina.

Desde el Atlético Boxing Club expresaron su orgullo por la consagración de sus jugadoras y destacaron también la participación de las profesoras Sofía Castiglioni y Lula Gallardo, integrantes de los cuerpos técnicos de los seleccionados, cuyo trabajo fue parte del camino hacia este importante resultado.

De esta manera, el club albiverde suma un nuevo motivo de celebración y reafirma el valor del trabajo formativo que permite a sus deportistas proyectarse y destacarse en el ámbito nacional.