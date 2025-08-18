Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fuga de tres presos de alta peligrosidad en Chile encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad argentinas. El hecho se produjo en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, desde donde los internos escaparon tras cortar barrotes y ejecutar una maniobra cinematográfica con ayuda externa.

Según informó Diario Uno, las autoridades de Mendoza recibieron el detalle de los antecedentes de los evadidos, ya que no se descarta que intenten cruzar la frontera hacia Argentina. Entre los prófugos figura un condenado por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido, ocurrido en junio de 2022.

Los tres fugitivos fueron identificados como: Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; Claudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, condenado a la pena máxima por asesinar a un carabinero.

De acuerdo con el relato del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, los presos cortaron barrotes, treparon hasta el cuarto nivel del módulo 105 y, aprovechando una densa niebla, se lanzaron con una cuerda al estilo canopy para superar el muro perimetral.

Ante la repercusión del caso, el gobierno chileno anunció un paquete de medidas de seguridad en las cárceles. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ordenó revisar en 24 horas los perímetros de todos los penales y en 72 horas presentar un informe sobre la distribución de internos en las celdas, además de reforzar controles en sectores críticos.