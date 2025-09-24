Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación sobre el triple crimen que conmociona a La Matanza y Florencio Varela reveló un escalofriante detalle: las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez habrían sido filmadas y transmitidas en vivo a través de un grupo cerrado de TikTok.

Según el programa Wifi que conducen Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, fuentes cercanas a la causa develaron que las torturas y muertes de las tres chicas producidas en el partido bonaerense de Florencio Varela, fueron filmadas y transmitidas en vivo en un grupo de TikTok que armó el presunto líder narco como modo de amenazar a parte de su banda.

“Esto les pasa al que me roba alevosía”, habría dicho el presunto autor material del crimen. Según la investigación de la Policía Bonaerense, las imágenes fueron vistas en tiempo real por al menos 45 personas.

La filmaciones y las amenazas le dan sentido a la alevosía y crueldad con la que se actuó contra los cuerpos de las tres jóvenes, cuyos cuerpos luego fueron enterrados y escondidos en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Detalles de la autopsia revelan la brutalidad del triple crimen

Los resultados preliminares de las autopsias, realizadas por el cuerpo forense de Lomas de Zamora, confirmaron la extrema violencia del ataque. Según informó el periodista Rolando Barbano: La primera víctima presentó un golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas. La segunda sufrió un profundo corte en el abdomen, aparentemente realizado luego de su muerte. La tercera recibió golpes, puñaladas e intentaron calcinar su cuerpo.

La autopsia estuvo a cargo del cuerpo forense de Lomas de Zamora y destacó que la menor tiene la oreja izquierda cortada y le seccionaron la carótida y además presentaba los dedos quemados, que habría sido en vida. Todo hace presumir que llegaron a Varela y realizaron el crimen, mientras que se investiga el móvil.

Las familias de Brenda (20), Morena (21) y Lara (15) identificaron los cuerpos tras el hallazgo policial, confirmando así la magnitud del crimen.

El hallazgo de que las muertes fueron transmitidas en TikTok agrega un nivel de crueldad e intencionalidad que ha impactado a la sociedad y a las fuerzas de seguridad. La investigación continúa, con el foco puesto en esclarecer el móvil del crimen y las responsabilidades dentro de la banda del presunto líder narco peruano.