El presidente estadounidense, Donald Trump, envió un nuevo mensaje a Javier Milei luego de que La Libertad Avanza se impusiera en los comicios. “No solo ganó, sino que ganó por mucho”, aseguró al llegar a Japón, donde realiza una visita oficial.

Trump calificó la victoria de Milei como “aplastante” y afirmó que el país sudamericano justificó la confianza depositada por su Gobierno. Además, mencionó que el resultado alcanzó un “nivel inesperado” y lo vinculó a la ayuda brindada por Estados Unidos a la Argentina.

El mandatario norteamericano destacó la labor de Scott Bessen, Jamieson Greer y Marco Rubio, resaltando que “estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y logrando una posición muy fuerte allí”.