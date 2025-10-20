Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Donald Trump volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional. Durante una charla informal con periodistas en el Air Force One, el presidente estadounidense reveló que su gobierno evalúa comprar carne vacuna argentina para contener la inflación alimentaria en Estados Unidos.

“Podríamos comprar algo de carne de Argentina. Si hacemos eso, nuestros precios bajarán”, señaló Trump, en medio de un contexto en el que los valores de la carne estadounidense se mantienen altos por la sequía y la caída de importaciones desde México.

Sin embargo, sus declaraciones tomaron un tono más crudo al referirse a la economía argentina. Consultado sobre el swap financiero por USD 20.000 millones que impulsa su secretario del Tesoro, Scott Bessent, Trump no ahorró dramatismo: “Nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, se están muriendo”, dijo.

El republicano, que en los últimos meses reforzó su vínculo político con Javier Milei, aseguró que busca “ayudar a un amigo personal” en medio de las dificultades económicas. “Argentina no tiene dinero, no tienen nada, pero el presidente está haciendo lo mejor que puede. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, lo haré”, agregó.

La semana pasada, ambos mandatarios se habían reunido en Washington. Allí, Trump volvió a mencionar el escenario electoral argentino y advirtió sobre un eventual regreso del kirchnerismo: “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, lanzó.