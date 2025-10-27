Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por la “aplastante” victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo. “¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió Trump en sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Desde Buenos Aires, Milei respondió con un tono de gratitud y sintonía ideológica: “Gracias, Presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial.”

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

El intercambio entre ambos líderes se produjo pocas horas después de que se confirmara el triunfo nacional de La Libertad Avanza, que se impuso en los principales distritos del país, entre ellos Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Fuentes cercanas al entorno presidencial destacaron que el resultado “cumple con una de las condiciones planteadas por Trump” durante la última visita de Milei a Washington: demostrar fortaleza electoral y legitimidad en las urnas.

Durante las últimas semanas, el Tesoro de los Estados Unidos habría acompañado de cerca la estabilidad económica argentina, con señales concretas en el frente cambiario y financiero, como la compra de pesos para aliviar la presión sobre el dólar.