El ex titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Alejandro Tullio, se refirió este martes al desarrollo del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas del último domingo y sostuvo que, con la implementación de la Boleta Única en Papel (BUP), el proceso “fue muy bueno”. No obstante, advirtió que aún resta conocer el escrutinio definitivo, que es el único válido desde el punto de vista legal.

“Hay que esperar el recuento final porque el provisorio no siempre es completo”, expresó el especialista en derecho electoral en declaraciones al programa Esta Mañana, que se emite por Radio Rivadavia.

“El definitivo es el único válido”

Tullio explicó que en cada elección el escrutinio provisorio suele tener un pequeño margen de diferencia respecto del definitivo. “En algunas provincias faltan contar unas diez mesas, en otras unas cien. El porcentaje del provisorio nunca llega al 100% por distintos motivos”, señaló.

Asimismo, recordó que los votos recurridos, aquellos sobre los que no hay acuerdo en las mesas, quedan en manos de la Justicia Electoral, que decide su validez durante el conteo final. “Cuatro o cinco votos por mesa, en una provincia con 2.000 mesas, pueden transformarse en unos 10.000 sufragios. No cambian las proporciones, pero sí el número final”, precisó.

Diferencias posibles en provincias con resultados ajustados

El ex funcionario también indicó que, si bien los votos recurridos rara vez modifican el resultado general, pueden tener incidencia en provincias donde la elección fue muy pareja. “En esos casos, el recuento definitivo podría alterar los números finales”, afirmó.

“Por eso el escrutinio definitivo siempre arroja un número de votos mayor al provisorio”, remarcó, aunque aclaró que generalmente los votos recurridos “se comportan exactamente igual que el resto y no alteran las proporciones”.

La Boleta Única en Papel, una prueba superada

Finalmente, Tullio valoró el desempeño del sistema de Boleta Única en Papel (BUP), implementado en estas elecciones. “El recuento fue muy bueno. La mecánica de la boleta permitió una lectura más rápida y clara, lo que favoreció la transparencia y la agilidad del proceso”, destacó.

A modo de conclusión, reiteró que, aunque el recuento provisorio fue positivo y eficiente, “lo importante será el escrutinio definitivo, porque es el que establece los resultados oficiales y tiene validez legal”.