Un insólito accidente vial ocurrió en la Punta Arenas, cuando un conductor argentino ignoró la señalización de una zona de obras y terminó atrapado en hormigón recién vertido sobre la Ruta 9 Norte.

El hecho ocurrió en un tramo donde se realizaban trabajos de reparación vial, que contaba con advertencias y desvíos claramente visibles. Aun así, el conductor avanzó con su vehículo sobre la superficie fresca, lo que provocó que el automóvil quedara hundido hasta las ruedas, quedando inmovilizado en medio del camino.

Según publicó el medio local El Pingüino, los trabajadores de la obra se mostraron sorprendidos por la maniobra imprudente del automovilista. En las imágenes que se viralizaron, se ve al auto incrustado en el hormigón húmedo y cómo sus ruedas se hunden, dejándolo atrapado.

Rápidamente, personal de Carabineros de Chile acudió al sector para controlar la situación y coordinar las labores de extracción del vehículo, que requirió maquinaria especializada para ser retirado del cemento en proceso de fraguado.

Las autoridades confirmaron que no hubo lesionados y que el incidente fue controlado sin mayores complicaciones en el tránsito.

Llamado a respetar la señalización vial

Desde organismos locales reiteraron la importancia de respetar la señalización en zonas de construcción, especialmente en rutas de alta circulación como la receta vial de la Ruta 9 Norte, donde el tránsito constante y el avance de las obras pueden convertirse en un punto de riesgo si no se acatan las advertencias.