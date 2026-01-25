Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un avión oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia en las últimas horas, en un contexto marcado por la reciente intervención del Puerto de esa ciudad dispuesta por el Gobierno Nacional.

Según la información disponible, la aeronave permaneció previamente durante dos días en la Ciudad de Buenos Aires y luego se trasladó a la capital fueguina. Hasta el momento, no se registraron comunicaciones oficiales por parte del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos respecto de los motivos del vuelo, su agenda en la provincia o la identidad de las personas que viajaban a bordo.

De acuerdo a la normativa vigente, la Provincia de Tierra del Fuego no tiene competencia para autorizar o rechazar el arribo de aeronaves oficiales pertenecientes a otros países, facultad que corresponde a las autoridades nacionales.

Asimismo, se informó sobre la realización de al menos dos vuelos privados que partieron desde el aeropuerto de San Fernando con destino a Ushuaia, sobre los cuales tampoco se difundieron detalles oficiales.

El Puerto de Ushuaia es uno de los principales nodos turísticos del país y cumple además un rol central como punto de ingreso a la Antártida, funcionando como base logística para actividades científicas, turísticas y operativas vinculadas al continente blanco.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre el objetivo del arribo del avión estadounidense ni sobre las actividades previstas durante su estadía en la ciudad.