Mientras Pablo continúa con estudios y tratamientos en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su madre a la espera del trasplante de médula ósea, allegados y vecinos organizaron un “Súper Bono Solidario” para ayudar a la familia en un contexto económico complejo. Aunque la obra social cubre la atención médica, los gastos de traslado, alojamiento y vida cotidiana lejos de casa se suman día a día y motivaron esta iniciativa comunitaria.

El bono tiene un valor de $6.000 (seis mil pesos) por número y permite participar de un sorteo con tres premios. Según se detalla en el afiche de difusión, el primer premio es “un espectacular costillar de ternera”, ideal para compartir en familia o con amigos. El segundo premio consiste en “un súper vacío de ternera y dos kilos de chorizos”, mientras que el tercer premio ofrece “tres pollos y dos kilos de chorizos”.

El sorteo del bono solidario está previsto para el 5 de diciembre, fecha en la que se conocerán los ganadores de los distintos premios.

Quienes deseen colaborar pueden pedir su cupón y realizar el aporte a través del alias de Mercado Pago “carolsalcedo.mp”, a nombre de la mamá de Pablo quien indicó pueden avisar a través de WhatsApp la adquisición de las rifas al, +54 9 2975 38-7280.