Un hecho extraordinario se registró en un hospital de Salta con el nacimiento de trigemelas, un fenómeno que ocurre cada un millón de casos. Se trató de un embarazo monocorial triamnótico, en el que las bebas compartían placenta, lo que convierte al acontecimiento en algo excepcional.

Ainara pesó 1.640 gramos, Amira —la más pequeña— alcanzó 1.560 y Ámbar llegó a 1.780. Las tres permanecen en el área de Neonatología debido a que fue un parto prematuro y se llevó a cabo mediante una cesárea programada a las 34 semanas de gestación.

Nancy, la madre, se encuentra en buen estado junto a sus hijas. Durante el embarazo recibió seguimiento de ginecólogos y obstetras. Este corresponde al segundo caso con estas características en 2025 en la provincia. En paralelo, en el Hospital Materno Infantil de Salta se contabilizaron 54 nacimientos de gemelos durante el primer semestre.