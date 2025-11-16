Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mariano Pelayo, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Tigre, murió el sábado por la noche a causa de un infarto, lo que provocó un fuerte impacto en el ámbito político local. El dirigente tenía poco más de 40 años.

Fue electo en 2023 dentro de la lista de Juntos por el Cambio, aunque más tarde integró el bloque libertario liderado por Segundo Cernadas en el Concejo Deliberante de Tigre, donde desempeñó su labor legislativa alineado con La Libertad Avanza.

Además de su función en el HCD, se desempeñaba en el área de Relaciones Institucionales de Belgrano Cargas y Logística S.E., empresa estatal vinculada al transporte ferroviario.

Respecto a su reemplazo, la banca quedará en manos de la primera suplente de la lista con la que accedió al cargo en 2023. De acuerdo con el orden del escrutinio definitivo, deberá asumir Milagros Rodríguez, quien ocupaba el primer lugar entre los suplentes de Juntos por el Cambio ese año.