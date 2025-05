Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

*Por Pablo Silva. Especial, desde París

En primer turno, Sebastián Báez tuvo todo servido como para pasar sin sobresaltos a la segunda ronda, tras haber ganado los dos primeros sets, pero cuando nada lo hacia prever aparecieron las dudas -ya habituales y recurrentes- que finalmente hicieron que su juego se tornase abstracto y terminase así perdiendo un partido que tenia en sus manos.

Así las cosas, el serbio Miomir Kecmanovic terminó ganándole el encuentro por 6/7, 6/7, 6/4, 6/2 y 6/2, respectivamente.

En conferencia de prensa, Báez intentó justificar su magro desempeño y su endeble rendimiento aduciendo que “esto sigue y no hay que bajar los brazos”, palabras que no reflejan del todo lo sucedido y que no dan explicación concreta a lo sucedido en cancha.

Un rato mas tarde, hizo su debut Tomy Etcheverry frente a Stefano Tsipsipas, a quien no le alcanzó con la enjundia que puso. El griego lo superó holgada y previsiblemente por un cómodo 7/5, 6/3 y 6/4.

El tenista pratense venia levantando un poco su bajo nivel en esta temporada pero poco pudo hacer ante un rival que tuvo y puso todos los atributos para llevarse el partido, exhibiendo una derecha potente e implacable y un primer saque demoledor.

Etcheverry se mostró desilusionado por su desempeño y dio a traslucir que este ha sido su ultimo partido bajo las órdenes de Horacio De La Peña: Tomy nunca pudo recuperar el esplendor y mantener los logros que obtuvo bajo la tutela de Wallet Grinovero.

Ya a media tarde se sintió en golpe mas furibundo e inesperado de la fecha, dado que el mejor rankeado de la Argentina, Francisco Cerundolo, cayó ante el ignoto canadiense, Gabriel Diallo por un inapelable 7/5, 6/3 y 6/4, a quien con un juego ordenado y prolijo desde la base le bastó para llevarse la victoria.

Tan desorientado como en la cancha, Cerundolo tuvo un paso muy fugaz por la conferencia de prensa en donde dijo que “la cancha no me favoreció en absoluto y, sin dudas, este fue un partido para el olvido”, y en donde nadie tuvo dudas acerca de su segunda afirmación.

En último orden, Camilo Ugo Carabelli tampoco logró afinar su tenis y también supo marcharse tras ser eliminado por el español, Jaime Munar, por un descriptivo 6/4, 6/3 y7/5 para asi cerrar un día nefasto que quedará en el olvido de toda nuestra legión tenística.