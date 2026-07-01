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Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este miércoles en la provincia de Córdoba y generó preocupación entre vecinos de distintas localidades, que reportaron haber sentido el movimiento con intensidad.

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo tuvo una magnitud de 4 y se produjo a una profundidad de 11 kilómetros, lo que favoreció que pudiera percibirse en varias ciudades del territorio cordobés.

El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, a 55 kilómetros al norte de La Falda y a 77 kilómetros al este de Serrezuela, en una zona del norte provincial.

En cuanto a la intensidad, el organismo indicó que en las ciudades de Cruz del Eje y Deán Funes fue considerada de nivel medio, con valores de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada. Esto implica que el movimiento fue percibido por personas en reposo y que algunos objetos colgantes llegaron a oscilar.

En localidades como Villa de Soto y Capilla del Monte, la intensidad fue catalogada como débil, aunque también fue advertida por vecinos que se encontraban descansando.

Por su parte, en Villa Carlos Paz, la ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, la intensidad fue menor, entre II y III, por lo que el temblor fue sentido de manera leve por algunas personas, especialmente en edificios o en reposo.

Hasta el momento, las autoridades provinciales no reportaron personas heridas ni daños materiales a raíz del sismo. Sin embargo, el episodio generó alarma en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron sus experiencias tras sentir el movimiento durante la madrugada.