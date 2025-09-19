Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre identificado como Octavio Buccafusco, de 34 años, murió el pasado 3 de septiembre tras un forcejeo con integrantes de la patrulla municipal de Vicente López, en un episodio que, según trascendió, quedó caratulado como “averiguación de causales de muerte”. La familia exige que el caso sea investigado como homicidio y no como un accidente.

El hermano de la víctima, Augusto Buccafusco, un reconocido bailarín, relató que “Octavio llamó al 911 porque estaban robando en su casa, pero nadie atendió. Después llegó la patrulla municipal, le pidieron los documentos y, como él no se los dio, decidió ir a la comisaría que queda cerca de Güemes y Maipú”. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, “cuando llegó a la esquina lo abordaron entre cuatro o cinco agentes, lo aplastaron y lo dejaron sin vida”. Insistió en que “quieren cambiar la carátula de muerte en domicilio por homicidio culposo, pero en los videos se ve claramente que hubo una fuerte golpiza”. Además, remarcó que las imágenes de cámaras de seguridad contradicen la versión oficial de que Octavio murió solo en la vía pública.

En diálogo con Noticias Argentinas, agregó que su hermano “estaba pasando por un momento emocional complicado, con ataques de pánico y casi sin contacto con la familia”, una situación que , según él, “quieren usar para hacer creer que murió solo en la calle y que no hubo responsabilidad de los agentes”.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, dependiente de la Procuración, determinó que el joven falleció por un paro cardíaco “que no guardaría relación con el accionar policial”. Se esperan nuevos informes médicos para esclarecer la situación.