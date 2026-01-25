Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 38 terminó con la detención de un joven oriundo de Santa Cruz, sorprendido mientras trasladaba más de 600 gramos de marihuana en un colectivo de larga distancia. La intervención de la perra antinarcóticos Laika fue determinante para detectar la sustancia y frustrar su traslado hacia el centro del país.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona noroeste del país se pudo saber que el procedimiento se llevó adelante durante la mañana del sábado en el puesto caminero de Nueva Coneta, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Capayán, provincia de Catamarca. Allí, efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas, realizaban tareas de control vehicular e identificación de personas como parte de los operativos preventivos que se intensifican en corredores estratégicos del norte argentino.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que había partido desde la provincia de Salta y tenía como destino final la ciudad de Mendoza. Según pudo saber este diario, durante la inspección de rutina, el personal especializado desplegó a Laika, una perra adiestrada específicamente para la detección de estupefacientes, quien reaccionó de manera positiva ante una mochila ubicada en el sector de equipaje de pasajeros.

Tras identificar al propietario del bolso, un joven de 25 años oriundo de la provincia de Santa Cruz, los efectivos procedieron a la apertura del equipaje en presencia de testigos. En el interior hallaron un paquete envuelto en cinta de embalar transparente que contenía una sustancia vegetal de características compatibles con marihuana.

El acusado tras ser detenido por la Policía. FOTO: POLICÍA CATAMARCA

De inmediato se realizó la prueba de campo correspondiente, que confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 640 gramos. Ante el resultado positivo, se procedió al secuestro de la sustancia y también de un teléfono celular que el joven llevaba consigo, elemento que será analizado en el marco de la investigación judicial para determinar posibles vínculos o responsabilidades adicionales.

El Juzgado Federal interviniente fue notificado del hallazgo y dispuso la detención del pasajero santacruceño, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia Federal, a la espera de nuevas directivas procesales. La causa se enmarca en la Ley de Estupefacientes y continuará su curso para establecer el origen y el destino final de la droga incautada.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de estos controles en rutas nacionales, especialmente en puntos considerados estratégicos para el transporte interprovincial. También subrayaron el rol fundamental que cumplen los canes detectores en este tipo de procedimientos, ya que permiten localizar sustancias ilegales incluso cuando se encuentran ocultas entre pertenencias personales, sin necesidad de recurrir a métodos invasivos.