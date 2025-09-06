Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil (CE.P.A.N.I.) se convirtió en pionero a nivel nacional al aplicar en Tucumán un modelo de intervención temprana centrado en la familia, inspirado en la experiencia desarrollada en Valencia, España. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz. Juan Pablo Molina, médico pediatra especialista en neurodesarrollo, expuso en Lisboa los avances de un programa desarrollado en Tucumán en articulación con especialistas de la Universidad Católica de Valencia.

La iniciativa comenzó en 2024 con un entrenamiento conjunto entre profesionales tucumanos y el equipo de la Universidad Católica de Valencia, dirigido por la especialista Marga Cañadas, referente mundial en la temática. Durante seis meses se llevaron a cabo instancias virtuales de capacitación, que culminaron con un encuentro presencial en Tucumán. Además de la formación del equipo local, se organizaron jornadas abiertas para docentes, terapeutas y familias en el Teatro San Martín, donde se difundieron los principios del abordaje y se presentó la modalidad que ya se aplica en CE.P.A.N.I., con las primeras familias en seguimiento.

El especialista Molina explicó que el modelo se basa en estándares internacionales y actualmente funciona de manera sostenida en el centro provincial. “Hoy brindamos atención centrada en la familia para niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista, replicando la experiencia de Valencia en el sistema público”, señaló.

El trabajo también fue presentado en Lisboa, durante el Congreso Mundial sobre Intervención Temprana, que reunió a referentes de distintos países. Allí, el proyecto tucumano recibió una amplia aceptación y valiosos aportes de especialistas con trayectoria en la aplicación de este enfoque.

“CE.P.A.N.I. es el primer centro en Argentina en implementar esta modalidad, utilizada en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, España y Portugal. Nuestro objetivo es seguir formando profesionales para que el modelo se extienda a otros centros de Tucumán y provincias vecinas”, concluyó Molina.