Un experimentado montañista ruso de 55 años murió a pocos metros de alcanzar la cima del cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza. La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov y su fallecimiento se produjo mientras participaba de una expedición en plena temporada de ascensos, que comenzó en noviembre y se extenderá hasta febrero.
El episodio generó un importante operativo de rescate en alta montaña y la intervención de la Justicia mendocina, ya que se trata del primer deceso registrado en el Aconcagua en lo que va de la temporada.
Adrenalina y maniobras de reanimación
Según el parte oficial, Bitiukov se desvaneció de manera repentina al sufrir un paro cardiorespiratorio mientras se encontraba en El Hombro, un reconocido paraje a más de 6.000 metros de altura sobre el cerro.
De inmediato, integrantes de la expedición y el guía que lo acompañaba iniciarion maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante alrededor de 20 minutos.
Además, se le suministró adrenalina y oxígeno con el objetivo de estabilizarlo. Pese al pedido de asistencia por parte del guía de la expedición y los esfuerzos por preservar la vida del montañista, finalmente fue declarado muerto.
El operativo de rescate
La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza junto a guardaparques del Parque Provincial Aconcagua se trasladaron en helicóptero hasta la zona de El Hombre, debido a la complejidad del acceso.
Intervención judicial y causa en investigación
Luego de confirmarse el fallecimiento, intervino la Comisaría 23 de Uspallata. La causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal N°11, quien deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para la entrega del cuerpo a familiares de Bitiukov y su respectivo traslado.
