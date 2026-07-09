Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hay momentos que ningún maestro puede ensayar y que ningún libreto alcanza a prever. Ocurren de repente, duran apenas unos segundos y terminan convirtiéndose en el recuerdo más comentado de una jornada escolar. Eso fue exactamente lo que pasó este miércoles durante un acto por el Día de la Independencia, cuando Nacho, un alumno de primaria, decidió agregarle una cuota de pasión futbolera a una ceremonia cargada de símbolos patrios.

Vestido de prócer y parado frente a toda la comunidad educativa, el chico cumplía con su papel en la representación del 9 de Julio. Con seguridad y entusiasmo, repasó las palabras que había preparado para la ocasión: “Sí, somos independientes, somos libres de España, libres para decidir nuestro propio destino, también para construir nuestra patria, y con orgullo proteger nuestra bandera”.

Todo parecía transcurrir según lo previsto. Pero cuando llegó el momento del cierre, Nacho eligió tomar un camino propio. Se salió del libreto y dejó aflorar una pasión que atraviesa generaciones de argentinos: “¡Vamos Argentina, aguante Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!”, lanzó con una convicción que desató una explosión de risas, aplausos y festejos entre compañeros, docentes y familias.

El pequeño orador acababa de unir dos sentimientos profundamente arraigados en el país: el orgullo patrio y la ilusión futbolera. Mientras algunos celebraban el ingenio de la improvisación, otros no podían contener la carcajada ante semejante salto temporal. En cuestión de segundos, la declaración pasó de ser una ocurrencia espontánea a convertirse en el momento más recordado del acto.

El video, compartido por familiares en redes sociales, se viralizó rápidamente. Miles de usuarios se sintieron identificados con la escena y llenaron las publicaciones de mensajes cargados de humor y afecto.

“¡El Día de la Independencia en época de Mundial se celebra así!”, escribió una usuaria. “Se saltaba dos siglos de libreto. Banco. Banco fuerte”, agregó otro internauta. Incluso hubo quienes propusieron, entre bromas, que la frase fuera incorporada al Acta de la Independencia.

Porque si algo dejó claro Nacho es que, para muchos chicos, los próceres, la bandera y la Selección pueden convivir perfectamente en una misma emoción. Y que, a veces, los momentos más auténticos nacen justamente cuando alguien se anima a salirse del libreto.