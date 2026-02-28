Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un patrullaje preventivo en el barrio Siglo XXI, en la ciudad de Salta, derivó en la detención de un hombre de 34 años que era intensamente buscado por la Justicia de Santa Cruz. El procedimiento, que en principio formaba parte de las tareas rutinarias de prevención del delito, terminó con la captura de un ciudadano santacruceño que tenía un pedido vigente emitido por un Juzgado de Instrucción de su provincia de origen.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte del país, se pudo saber que el operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Seguridad Urbana Capital en inmediaciones de una cancha de fútbol del mencionado barrio salteño. De acuerdo con la información oficial, los uniformados realizaban tareas de control cuando advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. Esa maniobra no hizo más que reforzar las sospechas de los agentes, que rápidamente lograron interceptarlo en la vía pública.

Tras su identificación, se confirmó que el detenido es oriundo de la provincia de Santa Cruz y que sobre él pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por un Juzgado de Instrucción santacruceño. Si bien no trascendieron detalles de la causa que motivó la orden judicial, se supo que el requerimiento estaba activo, lo que habilitó su inmediata aprehensión.

Según pudo saber este diario, el hombre fue trasladado a una dependencia policial de la capital salteña, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de las actuaciones correspondientes para coordinar su situación procesal y eventualmente su traslado a la provincia patagónica.