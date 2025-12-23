Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Refinería de La Plata, el complejo industrial más grande del país y uno de los más importantes de Sudamérica, cumple hoy 100 años de operación continua. Desde su inauguración en 1925, bajo la visión del ingeniero Enrique Mosconi, este polo energético se consolidó como el corazón de la matriz de combustibles argentina, abasteciendo hoy el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en el país.

El acto conmemorativo reunió a autoridades de la compañía, trabajadores y referentes de distintos ámbitos y se realizó en el Complejo Industrial La Plata (CILP). La jornada incluyó la inauguración de la Real Time Operations Room (RTOR), una sala que concentra todas las operaciones del complejo y las conecta con el Real Time Intelligence Center (RTIC).

“Cuando era estudiante, visité varias veces esta refinería. Es algo que jamás imaginé: estar hoy acá, en este rol”, indicó Marín.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó: “Hoy celebramos los 100 años de la Refinería La Plata. Recordamos al ingeniero Enrique Mosconi y a toda la gente que hizo posible este proyecto. Pero también reivindicamos los valores que guiaron aquella gestión, que son los cimientos sobre los que estamos construyendo el futuro de nuestra querida YPF”.

Marín agregó “Cuando era estudiante, visité varias veces esta refinería. Es algo que jamás imaginé: estar hoy acá, en este rol. Recuerdo ver la antorcha encendida cientos de veces, caminando desde mi casa al colegio por la calle 47. La Refinería La Plata ha sido la semilla del desarrollo de toda la región. Quienes nacimos en esta zona la llevamos como símbolo del progreso industrial”.

Durante el evento se descubrió una placa conmemorativa y se realizó una proyección audiovisual sobre el histórico edificio central del Complejo, que iluminó su fachada con una recorrida por los hitos más importantes de la refinería y su visión para los próximos 100 años.