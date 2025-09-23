Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió consultarle a Máximo y Florencia Kirchner sobre los bienes que se le decomisarán a su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada por la causa Vialidad, ya que muchas de esas propiedades les fueron cedidas por ella.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu lo decidieron al dar vista a las defensas de todos los condenados en la causa penal y agregaron a los hijos de la ex mandataria para que se pronuncien sobre los bienes que figuran en un primer listado de propiedades decomisables, informaron fuentes judiciales.

Máximo Kirchner, hijo de Néstor y Cristina Kirchner.

El Tribunal rechazó un planteo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes reclamaban avanzar en el decomiso sin antes consultar a las defensas porque se trata de una condena firme y ejecutable y que tiene como fin el pago en dinero o bienes por un total de 684.990.350.137,86 de pesos.

Los jueces ya establecieron que los bienes que se destinen al pago entre todos los condenados deberán haber sido incorporados a sus patrimonios en el período en el cual se dio por probada la maniobra criminal, desde 2003 a diciembre de 2015. Se los juzgó y condenó por delitos con la adjudicación del 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez en ese período.

El Tribunal explicó que apartarse de garantías como dar vista a las defensas “podría generar la invalidez de lo actuado, afectar garantías constitucionales, y poner en riesgo la realización del derecho sustantivo que emerge de la sentencia hoy sometida a ejecución”, mientras que, además, cuestionó a la Fiscalía por presentar escritos con “diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”.

Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones.

Las defensas de Cristina Kirchner, quien cumple una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta y de otros condenados como el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex secretario de Obra Pública José López y los ex funcionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich podrán opinar sobre los bienes que para la Fiscalía pueden decomisarse.

Los fiscales elaboraron un primer listado de bienes que incluye 20 propiedades en Santa Cruz de la ex presidenta, muchas de las cuales ya fueron cedidas a sus hijos, mientras que reclaman el decomiso de una casa en El Calafate y 32 bienes a nombre de Lázaro Báez.